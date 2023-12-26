

Производство и хранение электрошокера для рыбалки станет наказуемым

26.12.2023 15:13





Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии подготовило проекты поправок в «Кодекс административных правонарушений» и Закон «Об оружии», которые предусматривают регулирование видов разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) рыбы. Проект поправок был одобрен правительством на заседании, состоявшемся 25 декабря.



Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия заявил, что, несмотря на то что в этом году незаконный лов рыбы с использованием электрошоковой техники стал уголовным преступлением, контролирующий орган — Департамент экологического надзора испытывает некоторые проблемы с точки зрения правоприменения, поскольку, согласно действующим правилам, необходимо на месте подтверждать факт ловли с использованием электрошокового оборудования, что, несомненно, является непростой задачей.



Поэтому было принято решение запретить производство и хранение электрошокера для рыбалки. «Вводится штрафная санкция наряду с конфискацией техники», — сказал Отар Шамугия.



По действующим сегодня нормам изготовление, хранение и передача самодельного электрошокового устройства не считается преступлением, что создает серьезные проблемы в борьбе с браконьерством.



Согласно поправкам в законодательство, незаконное приобретение, хранение, ношение, передача или присвоение электрошокового устройства влечет наложение штрафа в размере 1000 лари с конфискацией орудия преступления, а в случае повторного нарушения — 2000 лари.



Изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка, пересылка, ввоз рыболовного электрооружия влечет штраф в размере 3000 лари, конфискацию орудия преступления, в случае повторного нарушения — штраф в размере 6000 лари.



Изменения дадут возможность как Департаменту экологического надзора, так и Патрульной полиции ужесточить контроль и предотвратить незаконный лов рыбы, заявляют в ведомстве.





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