

Махароблишвили: Важно продолжить работу по пути евроинтеграции для достижения следующей цели

26.12.2023 16:01





Согласно заявлению главы миссии Грузии при Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили, важно продолжить работу по пути евроинтеграции для достижения следующей цели — переговоров о членстве и членстве Грузии в Евросоюзе.



По словам Махароблишвили, они поддерживают тесную связь с соответствующими службами Еврокомиссии и будут продолжать делать это в будущем.



«Это живой, рабочий процесс. Мы постоянно находимся в очень тесном контакте с соответствующими институтами Еврокомиссии. В целом, я хотел бы подчеркнуть, что одним из основных моментов было очень тесное общение с соответствующими службами Еврокомиссии, в частности с Генеральным директоратом по расширению, и одновременно с другими службами, что дало нам возможность проводить очень эффективную работу. Уверен, что эти работы будут продолжены и в будущем. Посольство уже связывалось с профильными службами, было очень интересное общение с профильными службами на министерском уровне, а в январе запланирован межведомственный визит в Брюссель, чтобы детально, с конкретикой рассмотреть каждую тему и вопрос, чтобы у нас было понятие о том, какие ожидания существуют с брюссельской стороны, и предпринимаем ли мы эффективные шаги», — заявил Вахтанг Махароблишвили.





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