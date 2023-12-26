

«Мечта» не желает делиться с президентом успехами на пути евроинтеграции

26.12.2023 16:22





«Грузинская мечта» желает присвоить себе все лавры по достижению статуса кандидата в ЕС. Они не желают делиться этим даже с президентом Грузии, которую всеми правдами и неправдами навязали населению Грузии на выборах 2009 года. После того, как президент сделала несколько острых выпадов против политической ориентации правящей партии Грузии, там решили держаться от нее подальше. Президента не пригласили даже на ежегодную конференцию с послами Грузии в разных странах. При этом придумали довольно интересную отговорку - приглашены были только те ветви власти, которые непосредственно участвовали в достижении статуса кандидата ЕС. Тот факт, что президент Грузии объездила всю Европу (зачастую вопреки разрешениям правительства Грузии) с просьбами предоставить Грузии статус кандидата, во власти оценивают, как деятельность против интересов страны.



Как заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, «в этом году формат сложился из той логики, что исполнительная и парламентская власть работала на результат».



По его словам, конференция этого года посвящена конкретным действиям правительства и парламента Грузии.



«Мы слышали выступление премьер-министра Грузии, который непосредственно, лично руководил этим процессом, а также слышали выступление председателя парламента Грузии, который вместе с правящей командой лично участвовал в осуществлении огромной законодательной активности, имевшей место в прошлом и в этом году.



В этом году президента не пригласили. Для достижения этого результата физически и практически работали две ветви власти – правительство Грузии и парламент Грузии.



Соответственно, главы обеих властей сегодня присутствовали и обратились к послам», — заявил Илья Дарчиашвили.





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