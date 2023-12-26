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Администрация президента: Саломе Зурабишвили не получала приглашения на конференцию послов
26.12.2023 18:59
«Президент Грузии Саломе Зурабишвили не получала приглашения принять участие в конференции послов, запланированной на 26-28 декабря», — заявили в администрации президента Грузии.
Ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – «Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Евросоюз» открыл глава МИД Илья Дарчиашвили.
На конференции выступили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили.
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