Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Администрация президента: Саломе Зурабишвили не получала приглашения на конференцию послов


26.12.2023   18:59


«Президент Грузии Саломе Зурабишвили не получала приглашения принять участие в конференции послов, запланированной на 26-28 декабря», — заявили в администрации президента Грузии.

Ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – «Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Евросоюз» открыл глава МИД Илья Дарчиашвили.

На конференции выступили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна