|
|
|
Виктор Долидзе: Нашей конечной целью является вступление в НАТО
26.12.2023 18:59
Нашей конечной целью является вступление в НАТО, в чем я абсолютно уверен, однако, в каком формате и как это произойдет, будет ли это с ПДЧ или без ПДЧ, конечно, уже не имеет существенного значения, - об этом заявил журналистам посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.
По его словам, у Грузии уже есть все необходимые инструменты, чтобы стать членом НАТО, о чем неоднократно заявлялось на встречах высшего уровня.
«Нашей конечной целью является вступление в НАТО, в чем я абсолютно уверен, однако, в каком формате и как это произойдет, будет ли это с ПДЧ или без ПДЧ, конечно, уже не имеет существенного значения. У Грузии уже есть все инструменты для членства в НАТО, о чем неоднократно заявлялось на встречах высшего уровня. Я думаю, что как члены НАТО, так и грузины уже формируются по этому поводу. Что касается Вашингтонского саммита, естественно, у нас очень амбициозный и реалистичный предстоящий год. Предоставление Грузии статуса кандидата открывает путь ко многому, как европейской, так и евроатлантической интеграции. У нас касательно этого очень важные планы. Мы уверены, что визиты делегаций высшего уровня состоятся как в Вашингтон, так и Брюссель и Тбилиси и будут содержательными. Также будут шаги вперед как в плане Евросоюза, так и НАТО», - сказал Виктор Долидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна