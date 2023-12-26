

Виктор Долидзе: Нашей конечной целью является вступление в НАТО

26.12.2023 18:59





Нашей конечной целью является вступление в НАТО, в чем я абсолютно уверен, однако, в каком формате и как это произойдет, будет ли это с ПДЧ или без ПДЧ, конечно, уже не имеет существенного значения, - об этом заявил журналистам посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.



По его словам, у Грузии уже есть все необходимые инструменты, чтобы стать членом НАТО, о чем неоднократно заявлялось на встречах высшего уровня.



«Нашей конечной целью является вступление в НАТО, в чем я абсолютно уверен, однако, в каком формате и как это произойдет, будет ли это с ПДЧ или без ПДЧ, конечно, уже не имеет существенного значения. У Грузии уже есть все инструменты для членства в НАТО, о чем неоднократно заявлялось на встречах высшего уровня. Я думаю, что как члены НАТО, так и грузины уже формируются по этому поводу. Что касается Вашингтонского саммита, естественно, у нас очень амбициозный и реалистичный предстоящий год. Предоставление Грузии статуса кандидата открывает путь ко многому, как европейской, так и евроатлантической интеграции. У нас касательно этого очень важные планы. Мы уверены, что визиты делегаций высшего уровня состоятся как в Вашингтон, так и Брюссель и Тбилиси и будут содержательными. Также будут шаги вперед как в плане Евросоюза, так и НАТО», - сказал Виктор Долидзе.





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