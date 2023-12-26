

Гарибашвили: Сегодня Грузия находится в первой десятке мира по уровню развития демократизации

26.12.2023 19:03





Вместе мы все осуществили одну главную мечту и наша страна стала страной-кандидатом в Евросоюз. Это очень большое достижение нашей власти и нашего народа, нашей совместной работы», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на «Конференции послов 2023».



Как отметил Ираклий Гарибашвили, парламент, правительство и дипломатический корпус проделали большую работу, результаты которой налицо.



«Я хотел бы искренне поблагодарить всех дипломатов и послов от имени правительства за ваш упорный труд, самоотверженность и патриотизм. Мы все прекрасно понимаем, что этот путь был нелегким. Проделана большая работа как парламентом, так и правительством, нашим дипломатическим корпусом, результаты которой налицо.



Мне хотелось бы более широко рассмотреть конкретные результаты нашего 11-летнего правления во внешней политике. Я не хочу вспоминать детали того, какая ситуация была 11 лет назад. Тогда, вы хорошо помните, не было предпринято никаких конкретных шагов на пути евроинтеграции, а наоборот, каждый год, каждый месяц и каждый день Грузия отдалялась от Европы. Это была реальность, друзья мои. До 2012 года Грузия отдалялась от Европы и формировалась как авторитарный, диктаторский режим. Вот такая реальность встретила «Грузинскую мечту» и Бидзину Иванишвили. Всего за 11 лет сегодня наша страна находится в первой десятке мира по уровню развития демократизации, а сегодня, спустя 11 лет, наша страна является государством-кандидатом в Евросоюз. Этими двумя словами, я хотел бы кратко оценить правление и ощутимые результаты, достигнутые «Грузинской мечтой», — заявил Гарибашвили.







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