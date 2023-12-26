

Залкалиани: Грузия - ближайший союзник США в регионе

26.12.2023 19:42





«У нас очень серьезные вызовы как с точки зрения безопасности, так и с экономической и геополитической точки зрения, а Грузия является ближайшим союзником США в регионе», — заявил посол Грузии в США Давид Залкалиани.



Как отметил Давид Залкалиани, Соединенные Штаты Америки являются главным стратегическим партнером Грузии.



«Наше сотрудничество продолжается уже более 30 лет, и с каждым годом это сотрудничество становится все крепче и крепче. Мы играем очень важную роль в регионе во всех вопросах, представляющих интерес для Соединенных Штатов Америки. Особо хотелось бы подчеркнуть роль Грузии на Южном Кавказе и активное посредничество премьер-министра в установлении долгосрочного мира на Южном Кавказе. Наши американские партнёры это очень ценят, как и все наши взаимодействия в контексте серьёзных геополитических вызовов, ранее связанных с Афганистаном, которые сегодня связаны с сотрудничеством в борьбе с общими вызовами, и я уверен, что наступающий год будет выдающимся. У нас будут очень интересные и активные контакты с нашими американскими партнерами.



Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить особую благодарность моему американскому коллеге, новому послу США, который придал новый импульс и новые дополнительные позитивные признаки отношениям США и Грузии», — заявил Залкалиани.







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