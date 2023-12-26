

Леван Изория: Германия сформировалась, как решительный сторонник европейской интеграции Грузии

26.12.2023 21:13





«В процессе европейской интеграции Грузии Федеративная Республика Германия сформировалась, как решительный сторонник, страна-лидер, об этом свидетельствует беспрецедентная динамика двусторонних встреч на высоком уровне, которые, естественно, продолжатся и в следующем году», — заявил посол Грузии в Германии Леван Изория.



По словам Изория, основной, приоритетной темой повестки встреч, проходящих в Германии, является и будет полноправное членство в Евросоюзе.



«Встречи, которые состоялись в течение года, стали определяющим фактором для получения нами статуса страны-кандидата в Евросоюз. Особую роль в этом сыграла активная динамика премьер-министра, его визиты в Федеративную Республику Германия. За десять месяцев общение на высоком уровне состоялось почти четыре раза. В этом году это тоже было связано с встречей тет-а-тет. Я также хотел бы напомнить о визите г-жи Бербок в марте. Решающим фактором стала конференция 2 ноября, на которой решающую роль с точки зрения выдачи положительного решения сыграло выступление министра. Федеративная Республика Германия также приветствовала немедленную реакцию правительства, когда 27 ноября государственная комиссия определила конкретный план по выполнению рекомендаций. Теперь у нас есть план действий, чтобы наша платформа сотрудничества, как с Евросоюзом, так и особенно с его ведущей страной — Федеративной Республикой Германия, была определена в конкретных форматах», — заявил Изория.





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