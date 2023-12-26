

«Гирчи – больше свободы» и «Дроа» ответили главе МИД Грузии

26.12.2023 21:17





Партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» обвиняют министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили в некомпетентности или целенаправленной лжи. Именно так партии оценивают заявление министра по поводу кампании «Избирательная урна в твоем городе».



Цель кампании — облегчить гражданам, проживающим за рубежом, участие в парламентских выборах 2024 года. В частности, инициатива «Дроа» и «Гирчи – больше свободы» заключается в открытии дополнительных избирательных участков за рубежом.



Сегодня, 26 декабря, Илья Дарчиашвили заявил, что посольства всегда готовы к выборам и вокруг предвыборной кампании «слишком много ажиотажа». Кроме того, министр перечислил препятствия, которые могут возникнуть в связи с попыткой открытия дополнительных округов.



«Гирчи — Больше свободы» и «Дроа» ответили Дарчиашвили совместным заявлением состоящем из нескольких пунктов:



«1. Министр не знает, что для голосования на выборах не нужна консульская регистрация. Согласно законодательству Грузии, в выборах могут участвовать граждане Грузии, состоящие на консульском учете, а также граждане, зарегистрированные за рубежом, и граждане, зарегистрированные на избирательном участке, когда они не состоят ни на консульском учете, ни зарегистрированы за рубежом.



2. Министру не известно, что открытия избирательного участка может сделать запрос не один человек, а как минимум 50 граждан Грузии. Подобные запросы из 6 зарубежных городов подаются в МИД уже несколько недель, и более 300 человек до сих пор не получили ответа о том, будут ли открыты избирательные участки в их городах; Еще примерно в 40 городах также начался сбор подписей и соответствующие запросы также будут направлены в МИД в ближайшие дни;



3. Министр не знает, что открытие избирательных участков только в консульствах недостаточно и является основным фактором, мешающим иммигрантам участвовать в выборах. Об этом свидетельствует тот факт, что только 13 тысяч из миллиона граждан Грузии, выехавших за рубеж, смогли проголосовать на последних выборах;



4. Министр не знает, что не существует письменной, понятной процедуры о том как принимают решения МИД и ЦИК относительно открытия участков (для голосования) за рубежом. Есть только законодательная запись и обязательство государства открыть участок, если об этом попросят не менее 50 граждан Грузии», — указано в заявлении партий.



Партии просят МИД Грузии дать разъяснительный ответ на вопрос о том, достаточно ли письменного обращения не менее 50 граждан для открытия избирательного участка в том или ином городе. В случае отрицательного ответа партии призывают ведомство указать, какая процедура необходима для открытия дополнительных избирательных участков за рубежом.





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