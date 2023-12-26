

Глава МИД Грузии считает чрезмерным ажиотаж по теме открытия дополнительных избирательных участков за границей

26.12.2023 21:54





создан чрезмерный ажиотажПо словам министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, вокруг темы открытия дополнительных избирательных участков за границей создан «чрезмерный ажиотаж».



Речь идет о проекте партий «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – «Избирательная урна в твоем городе», целью которого является открытие новых избирательных участков в зарубежных городах, где в настоящее время проживает много граждан Грузии, но нет Консульства Грузии.



«Мне кажется, слишком много ажиотажа, мне это непонятно. Во время выборов посольства Грузии всегда были готовы к тому, что бы граждане Грузии, зарегистрированные и состоящие на консульском учете, смогли принять участие в выборах», — заявил Илья Дарчиашвили.



При этом Дарчиашвили указал, что открытие новых избирательных участков за рубежом требует больших ресурсов.



«Как вы себе представляете открытие избирательного участка в городе, где проживает всего один гражданин Грузии? Во-первых, на месте должна быть комиссия и требуется много человеческих ресурсов, чтобы выборы прошли прозрачно и безопасно. По этой логике, у нас есть конкретная процедура, которая осуществляется в очень тесной координации с Центральной избирательной комиссией.



Не волнуйтесь, наши граждане, временно находящиеся за границей, как и раньше имели возможность голосовать, так и теперь у них будет возможность приять участие в выборах и выразить свои предпочтения», — сказал Илья Дарчиашвили.





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