

Паата Давитая: Завладев большевистским методом пицундскими дачами, Россия начала аннексию территорий Грузии

27.12.2023 13:03





По заявлению председателя партии «Европейские демократы» Пааты Давитая, принятое сепаратистским парламентом большевистским методом решение о передаче дач в Пицунде (Бичвинта) Российской Федерации, является незаконным отчуждением грузинской собственности и началом аннексии Грузии.



По его словам, на рассвете сепаратистский парламент, нарушив регламент т.н. парламента, опасаясь народа, использовал большевистские методы и ратифицировал соглашение о передаче пицундских дач Российской Федерации, за что проголосовали 26 из 28 депутатов. Как отметил Давитая, соглашение оформлено с оговоркой, что если эти дачи попадут в руки третьего лица, соглашение будет расторгнуто.



Как отмечает Давитая, речь идет о незаконном отчуждении грузинской собственности, для чего «юридически» был использован парламент.



«Я призываю правительство Грузии начать расследование по этому поводу. Сообщить нашим партнерам, что президент России, разыскиваемый прокуратурой Гааги, присваивает грузинскую собственность. Следует подчеркнуть, что это начало аннексии Грузии. Российская Федерация уже «юридически» начала переоформлять оккупированные ею территории», - заявляет Паата Давитая.





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