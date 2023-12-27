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Саакашвили: нам нужна многочисленная акция, чтобы нацелиться на мишень
27.12.2023 13:03
Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, заявил о необходимости многочисленной акции, чтобы нацелиться на общую мишень.
Экс-глава государства уверен, что если в результате парламентских выборов 2024 года у власти останется прежняя партия — «Грузинская мечта», то шансы на членство Грузии в ЕС будут «равны нолю».
«Если «Грузинская мечта» останется у власти, шансы на наше членство в ЕС будут равны нулю. При смене правительства я гарантирую, что Грузия станет полноправным членом Европейского союза через 4 года.
Я хочу напомнить вам, что первого сентября 2008 года, когда большая часть страны все еще была оккупирована, мы организовали живую цепь и самый крупный митинг, на котором я сказал: «Мы навсегда прощаемся с Россией и отправляемся в Европу».
Теперь мы должны сказать: «Мы навсегда прощаемся с «Мечтой» и отправляемся в Европу».
Нам нужна <> многочисленная акция. Привлечение новых людей, что «Нацдвижение» уже делает. Исключить нападки друг на друга и нацелиться на мишень», — заявил экс-президент Саакашвили.
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