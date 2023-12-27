

Ираклий Надирадзе: Мы открыто заявляем, что готовимся к созданию коалиционного правительства

27.12.2023 13:24





Насколько верно ругать «Национальное движение» или «Грузинскую мечту» и таким образом стараться утвердиться в политике, это наверняка покажут результаты выборов, однако мы открыто заявляем, что готовимся к созданию коалиционного правительство после предстоящих выборов. Оставляем руку протянутой, - об этом в программе «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» заявил председатель фракции «Единое национальное движение» в тбилисском муниципальном собрании (сакребуло) Ираклий Надирадзе, говоря по поводу сотрудничества с оппозицией.



На вопрос, почему, несмотря на предложение «Национального движения» объединиться, оппозиционные партии видят проблему в обсуждении вопросов выборов вместе с Михаилом Саакашвили, Надирадзе отвечает, что это связано с попыткой небольших партий утвердить свою собственную идентичность.



Надирадзе также дал оценку 2023 году и отметил, что это был трудный год, хотя процессы, которые происходили в «Национальном движении», завершились и «партия перешла к укреплению своих структур».



«Партия перешла к укреплению своих структур, мы пытаемся привлечь много новых, интересных людей, новых лиц, потому что впереди нас ждут такие важные выборы, как парламентские выборы 2024 года. Мы считаем, что партия Саакашвили, «Единое национальное движение», должна быть в такой форме, как никогда раньше.



Происходившие процессы, когда наши сококомандники, бывшие сокомандники пытались оскорбить партию и нанести ей ущерб, не были хорошими и полезными для партии, хотя этот процесс уже завершился. Проводятся ежедневные встречи в регионах, выезды, у нас была конференция и в Тбилиси. Мы думаем, что постепенно набираем форму, необходимую для победы над российским олигархом Иванишвили. Мы станем еще сильнее со следующего года, где нас ждет много интересных событий и интересных людей. Мы постараемся сделать нашу команду максимально подготовленной к выборам, поскольку «Грузинская мечта» снова попытается сфальсифицировать выборы. Исследования показывают, что «Грузинская мечта» потеряла поддержку народа. Она не сможет победить на предстоящих выборах. Поэтому нашей главной задачей будет то, чтобы в команде было много интересных людей», - заявил Ираклий Надирадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





