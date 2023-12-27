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Согласно решению Комиссии по изучению вопросов беженцев, Агентство по делам беженцев купит дома в сельской местности примерно для около 100
27.12.2023 13:31
По информации Агентства по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения средствами существования, согласно решению Комиссии по изучению вопросов беженцев купит дома в сельской местности для около 100 семей ВПЛ.
Список данных семей опубликован на сайте Агентства по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения средствами существования.
«Семьи вынужденно перемещенных лиц сами выберут себе жилье в любом регионе Грузии. Проект успешно осуществляется по всей стране. В 2023 году агентство уже купило дома для более чем 1300 семей беженцев в сельской местности. До конца 2025 года, в рамках проекта «Сельский дом», будут расселены в общей сложности 6 000 семей беженцев», — говорится в информации.
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