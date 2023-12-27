

Продуктами питания силовые структуры Грузии с 2024 года будет снабжать РФ

27.12.2023 13:41





Продуктами питания для силовых структур Грузии с 2024 года будет снабжать РФ, распространяет информацию оппозиционный канал TV Pirveli.



Согласно документам, компания-посредник, победившая в тендере, закупает товар в России. Это — рыба, масло, крупы и другие продукты. Ими будут кормить сотрудников МВД Грузии, спецслужб государственной охраны и Управления по чрезвычайным ситуациям Грузии.



Уже оформлена закупка продуктов питания на 4 млн лари.



Исследователи коррупции в один голос заявляют, что это — вопрос принципа — не снабжать силовые структуры товарами страны-оккупанта.



Согласно позиции, Силы обороны, полиция и другие госучреждения не должны зависеть от поставок продуктов из РФ, «которая является захватчиком нашей территории, виновником геноцида в Грузии», отмечает представитель НПО Бесо Донадзе.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





