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Продуктами питания силовые структуры Грузии с 2024 года будет снабжать РФ
27.12.2023 13:41
Продуктами питания для силовых структур Грузии с 2024 года будет снабжать РФ, распространяет информацию оппозиционный канал TV Pirveli.
Согласно документам, компания-посредник, победившая в тендере, закупает товар в России. Это — рыба, масло, крупы и другие продукты. Ими будут кормить сотрудников МВД Грузии, спецслужб государственной охраны и Управления по чрезвычайным ситуациям Грузии.
Уже оформлена закупка продуктов питания на 4 млн лари.
Исследователи коррупции в один голос заявляют, что это — вопрос принципа — не снабжать силовые структуры товарами страны-оккупанта.
Согласно позиции, Силы обороны, полиция и другие госучреждения не должны зависеть от поставок продуктов из РФ, «которая является захватчиком нашей территории, виновником геноцида в Грузии», отмечает представитель НПО Бесо Донадзе.
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