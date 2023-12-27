

Сарджвеладзе о передаче России госдачи в Бичвинта

27.12.2023 13:50





Члена «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе заявляет, что правительство Грузии не приемлет действия, не соответствующие принципу территориальной целостности страны. Так политик отреагировал на решение де-факто парламента Абхазии передать России госдачу в Бичвинта.



«Категорически недопустимо [полагать], что якобы «Грузинская мечта» всегда хранит молчание по таким вопросам. Позиция «Грузинской мечты» известна и четко заявлена», — указал он.



По его словам правительство Грузии занимает принципиальную позицию, не приемлет «и, конечно же, осуждает все шаги, решения и правовые акты, которые де-юре или де-факто не соответствуют принципу территориальной целостности Грузии».



«Любое подобное несоответствующее действие неприемлемо для грузинских властей и для всей Грузии», — сказал Михаил Сарджвеладзе.



27 декабря, в 6 часов утра т.н парламент оккупированной Абхазии утвердил соглашение о передаче России госдачи в Бичвинта. Решение поддержали 25 из 28 присутствовавших т.н. депутатов. Оппозиция и часть населения выступают против передачи дачи РФ. Они требуют отмены это решения. С этим требованием всю ночь возле здания де-факто парламента проходила акция протеста.



По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.



Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок. На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.



В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.



Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие.



Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество, пишет «Эхо Кавказа».





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