

Бокучава: «Грузинская мечта» и ее сателлиты должны бросить сюрреалистические российские мечтания

27.12.2023 16:13





«Грузинская мечта» и ее сателлиты должны бросить свои сюрреалистические российские мечтания. После парламентских выборов в Грузии будет демократическое, европейское коалиционное правительство, - так реагирует председатель фракции «Национальное движение» Тина Бокучава на заявление входящей в парламентское большинство «Силы народа», согласно которому период после парламентских выборов 2024 года «будет лучшим периодом» для осуждения «Национального движения».



По мнению Бокучава, имеет место продолжение российской пропаганды, которую мы слышим уже 11 лет и она не интересна.



«Апеллируют к резолюции Европейского совета, содержание которой им неизвестно. Я не исключаю, что «Грузинская мечта», которая препятствовала инициативам создания следственной комиссии в парламенте, создаст такую ​​комиссию для педалирования российского нарратива.



Они действуют по российской схеме и делают российскую работу. Сегодня «Русская мечта» озвучивает послания из Кремля», - заявила Тина Бокучава.





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