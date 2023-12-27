

Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с послом Италии в Грузии

27.12.2023 16:42





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Грузии Энрико Вальво.



В ходе встречи было уделено внимание существующим между двумя странами тесному сотрудничеству и дружественным отношениям, выражением которых является установление формата политического диалога высокого уровня между странами.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, были подчеркнуты определенные направления, где имеется большой потенциал для дальнейшего развития отношений между Грузией и Италией.



Была отмечена поддержка Италии на пути интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, подчеркнуто историческое решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Энрико Вальво еще раз подтвердил премьер-министру решительную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Глава правительства поблагодарил итальянского дипломата за вклад в развитие сотрудничества между двумя странами за время его пребывания на посту посла и пожелал успехов в дальнейшей работе.







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