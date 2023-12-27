

Президент Грузии осуждает очередной захват грузинских земель русскими и их политику ползучей аннексии

27.12.2023 17:04





«Я осуждаю очередной захват грузинских земель русскими и политику ползучей аннексии», — пишет на своей странице в X президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Саломе Зурабишвили призывает международное сообщество к реагированию.



«Сильная реакция народа, которую мы видим вокруг передачи дач в Бичвинта, является прямым результатом оккупации. Я призываю международное сообщество к сильному и скорейшему ответу», — пишет Саломе Зурабишвили.



Т.н парламент оккупированной Абхазии утвердил соглашение о передаче России пицундских государственных дач.







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