

«Гирчи — Больше свободы» и «Дроа» ответили главе МИД совместным заявлением

27.12.2023 18:54





«1. Министр не знает, что для голосования на выборах не нужна консульская регистрация. Согласно законодательству Грузии, в выборах могут участвовать граждане Грузии, состоящие на консульском учете, а также граждане, зарегистрированные за рубежом, и граждане, зарегистрированные на избирательном участке, когда они не состоят ни на консульском учете, ни зарегистрированы за рубежом.



2. Министру не известно, что на открытие избирательного участка может сделать запрос не один человек, а как минимум 50 граждан Грузии. Подобные запросы из 6 зарубежных городов подаются в МИД уже несколько недель, и более 300 человек до сих пор не получили ответа о том, будут ли открыты избирательные участки в их городах; Еще примерно в 40 городах также начался сбор подписей и соответствующие запросы также будут направлены в МИД в ближайшие дни;



3. Министр не знает, что открытие избирательных участков только в консульствах недостаточно и является основным фактором, мешающим иммигрантам участвовать в выборах. Об этом свидетельствует тот факт, что только 13 тысяч из миллиона граждан Грузии, выехавших за рубеж, смогли проголосовать на последних выборах;



4. Министр не знает, что не существует письменной, понятной процедуры о том как принимают решения МИД и ЦИК относительно открытия участков (для голосования) за рубежом. Есть только законодательная запись и обязательство государства открыть участок, если об этом попросят не менее 50 граждан Грузии», — указано в заявлении партий.



Партии просят МИД Грузии дать разъяснительный ответ на вопрос о том, достаточно ли письменного обращения не менее 50 граждан для открытия избирательного участка в том или ином городе. В случае отрицательного ответа партии призывают ведомство указать, какая процедура необходима для открытия дополнительных избирательных участков за рубежом.





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