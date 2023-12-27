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Берая: оккупация закончится, грузинская земля никогда не станет российской
27.12.2023 19:13
«Незаконное решение т.н властей Абхазии передать грузинские земли/активы в Бичвинта Российской Федерации возмутительно и представляет собой продолжение аннексионных шагов со стороны российских оккупантов», — пишет в соцсети председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая.
«Необходимо усилить международное давление на Россию, чтобы Россия покинула эту территорию. Оккупация закончится. Грузинская земля/активы никогда не станут российскими», — написал Берая.
Т.н. парламент самопровозглашенной республики Абхазия ранним утром, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение, утвердив передачу России госдач «Пицунда».
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