Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Берая: оккупация закончится, грузинская земля никогда не станет российской


27.12.2023   19:13


«Незаконное решение т.н властей Абхазии передать грузинские земли/активы в Бичвинта Российской Федерации возмутительно и представляет собой продолжение аннексионных шагов со стороны российских оккупантов», — пишет в соцсети председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая.

«Необходимо усилить международное давление на Россию, чтобы Россия покинула эту территорию. Оккупация закончится. Грузинская земля/активы никогда не станут российскими», — написал Берая.

Т.н. парламент самопровозглашенной республики Абхазия ранним утром, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение, утвердив передачу России госдач «Пицунда».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна