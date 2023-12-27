

«Лело» и ЕНД призывали не утверждать проект строительства небоскрёбов на территории «Лагуна Вере»

27.12.2023 21:30





Завтра, 28 декабря, в Сакребуло (горсовете) Тбилиси на заседании Комиссии по градостроительству и городскому хозяйству будет обсуждаться вопрос утверждения проекта многофункционального комплекса в окрестностях «Лагуна Вере».



Депутаты горсовета Тбилиси Саба Буадзе (партия «Лело») и Лиле Липартелиани («Единое Нацдвижение»/ЕНД) провели сегодня совместную пресс-конференцию и призвали горсовет «Грузинской мечты» отозвать проект.





«В Тбилиси продолжается городской геноцид со стороны Иванишвили и Каладзе. На заседании горсовета планируется утвердить огромный проект на территории бывшей «Лагуна Вере». Этот проект проблематичен с точки зрения транспорта — площадь Героев крайне перегружена в любое время суток, и строительство такого масштаба здесь недопустимо. Проблема и с историко-культурной точки зрения — реализация этого проекта нанесет неизгладимый ущерб исторической части города. Самое главное, что это здание будет расположено в самом проблемном месте — русле реки Вере, где во время стихийного бедствия 2015 года произошло самое сильное затопление», — сказал Саба Буадзе.



В свою очередь депутат Тбилисского горсовета от «Единого национального движения» Лиле Липартелиани указал, что Мэрия Тбилиси рассмотрела вопрос утверждения плана застройки «Лагуна Вере» и прилегающей территории «с катастрофической скоростью».



«Мэрия и Каладзе, который формально называется мэром Тбилиси, а на самом деле является врагом Тбилиси, направили проект в горсовет с положительной рекомендацией, что бы принести выгоду Иванишвили. Эта территория находится в охраняемой исторической зоне. Этот проект противоречит Закону о культурном наследии, принципам генерального планирования, регламенту по водоохранной зоне», — сказал Липартелиани.



В мэрии Тбилиси рассматривают обновленный проект строительства двух небоскребов возле «Лагуна Вере». Строительство комплекса планируется на территории бывшей шелковой фабрики, недалеко от одной из самых сложных транспортных развязок города на площади Героев.





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