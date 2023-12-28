

Франция высылает из страны двух сотрудников посольства Азербайджана

28.12.2023 11:29





Франция высылает из страны двух сотрудников посольства Азербайджана в ответ на аналогичный шаг Баку.



Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции.



«Мы категорически отрицаем обвинения Азербайджана, выдвинутые как обоснование этого решения. В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Азербайджана. Посла Азербайджана во Франции вызвали в МИД, чтобы сообщить эти детали», – говорится в заявлении.



Для справки, 26 декабря Азербайджан объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции. По заявлению Баку, их действия «не соответствовали дипломатическому статусу и противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года». МИД Азербайджана не уточнило, о каких конкретно действиях идет речь.





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