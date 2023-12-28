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Франция высылает из страны двух сотрудников посольства Азербайджана
28.12.2023 11:29
Франция высылает из страны двух сотрудников посольства Азербайджана в ответ на аналогичный шаг Баку.
Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции.
«Мы категорически отрицаем обвинения Азербайджана, выдвинутые как обоснование этого решения. В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Азербайджана. Посла Азербайджана во Франции вызвали в МИД, чтобы сообщить эти детали», – говорится в заявлении.
Для справки, 26 декабря Азербайджан объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции. По заявлению Баку, их действия «не соответствовали дипломатическому статусу и противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года». МИД Азербайджана не уточнило, о каких конкретно действиях идет речь.
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