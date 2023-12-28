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С января 2024 года информация о суррогатном материнстве, инвитро оплодотворении и инсеминации, будет отражена в едином реестре
28.12.2023 11:41
С января 2024 года данные, касающиеся суррогатного материнства, экстракорпорального оплодотворения и инсеминации, будут отражены в едином реестре. Информацию распространяет Министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
По информации Минздрава, медицинское учреждение, в котором проводятся указанные процедуры, будет обязано разместить в едином национальный реестре информацию об используемых тканях, клетках, эмбрионах, а также контактных материалах и лицах.
«Целью изменения является надзор за качеством услуги, процессом, а также отслеживание упомянутых материалов и лиц, связанных с ними. Вся информация в реестре будет храниться конфиденциально с соблюдением защиты личных данных», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно Миндзраву, до нынешних изменений, учреждения, оказывающие данные услуги, не были обязаны передавать эту информацию, поэтому отследить медицинские материалы было невозможно.
«Внедрение единого национального реестра является одним из обязательных предусловий инициированного в парламенте законопроекта о вспомогательной репродукции, что, в свою очередь, соответствует требованиям Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», — говорится в сообщении Минздрава Грузии.
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