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С января 2024 года информация о суррогатном материнстве, инвитро оплодотворении и инсеминации, будет отражена в едином реестре


28.12.2023   11:41


С января 2024 года данные, касающиеся суррогатного материнства, экстракорпорального оплодотворения и инсеминации, будут отражены в едином реестре. Информацию распространяет Министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

По информации Минздрава, медицинское учреждение, в котором проводятся указанные процедуры, будет обязано разместить в едином национальный реестре информацию об используемых тканях, клетках, эмбрионах, а также контактных материалах и лицах.

«Целью изменения является надзор за качеством услуги, процессом, а также отслеживание упомянутых материалов и лиц, связанных с ними. Вся информация в реестре будет храниться конфиденциально с соблюдением защиты личных данных», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно Миндзраву, до нынешних изменений, учреждения, оказывающие данные услуги, не были ​​обязаны передавать эту информацию, поэтому отследить медицинские материалы было невозможно.

«Внедрение единого национального реестра является одним из обязательных предусловий инициированного в парламенте законопроекта о вспомогательной репродукции, что, в свою очередь, соответствует требованиям Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», — говорится в сообщении Минздрава Грузии.


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