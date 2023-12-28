

В Вашингтоне прокомментировали передачу госдачи в Пицунде России

28.12.2023 13:06





Госдепартамент США называет передачу госдачу в Пицунде России незаконной. США призывают Россию соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года и свои обязательства по уставу ООН, заявил официальный представитель Госдепартамента Соединенных штатов Мэтью Миллер.



«Соединенные Штаты осуждают незаконные попытки передать земли на оккупированной территории Грузии России. Продолжающаяся оккупация Россией 20% территории Грузии подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии», - заявил Миллер.





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