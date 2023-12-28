

Бачо Долидзе: Главной сенсацией следующих выборов будет тот результат, который покажет наша политическая партия

28.12.2023 14:13





Главной сенсацией следующих выборов будет тот результат, который покажет наша политическая партия - об этом в программе «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» заявил бывший член «Национального движения» Бачо Долидзе. Он отметил, что вопрос формирования новой политической партии находится в активной фазе. По его словам, все детали, связанные с новой партией, предположительно, в феврале будут уже завершены.



«Мы в очень активной фазе, поскольку предстоит решить множество технических вопросов. Формирование платформы требует технических вопросов. Приходит очень много людей. Самое интересное то, что в прошлом были совершенно иные избиратели. Между прочим, идут и сторонники «Национального движения»», - сказал Долидзе.



Он отметил, что они разговаривают абсолютно с любым типом избирателей.



По его словам, для достижения хорошего результата на выборах деньги не являются решающими, а важно общаться с народом и демонстрировать альтернативную силу.



Бачо Долидзе заявляет, что политики ошибаются, если думают, что их новую партию ждет плохое политическое будущее.



«Если мы о чем-то не думаем, то это плохое политическое будущее. Поэтому с самого начала у нас не было желания слияния с какой-либо существующей политической партией. Не осталось района, где бы у нас не было опоры, где-то больше, где-то меньше, но я думаю, что с этой точки зрения мы уже в довольно хорошей форме по сравнению со многими другими. Процесс притока людей не прекращается. Конечно, это отразится в конкретном результате», - сказал Долидзе.



По его пояснению, на данном этапе ведется работа над названием партии и другими техническими вопросами.



Что касается заявления лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, который не исключает возможного партнерства с Никой Мелия, Бачо Долидзе поясняет, что он не отказывается сотрудничать с другими партиями, однако на выборах будет представлен независимо.



По его мнению, оппозиционному спектру необходимо больше уверенности в себе и смелости.



«Люди, так не выйдет, и хотеть нанести поражение Бидзине Иванишвили, и испытывать страх преодоления барьера, это абсолютно несовместимо друг с другом. Если мы о чем-то не думаем, это барьер. Поэтому нужно больше смелости», — сказал Долидзе.





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