

Партия «За Грузию» намерена участвовать в выборах 2024 самостоятельно

28.12.2023 14:15





Один из лидеров партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» — Михаил Даушвили, прокомментировал заявления части оппозиции о необходимости создания союзов и объединений. «За Грузию» будет участвовать в предстоящих парламентских выборах самостоятельно и не намерена ни с кем объединяться, заявил оппозиционер.



«Я не знаю, как Хазарадзе планирует сотрудничать с Мелия, но это сотрудничество началось не вчера и не начнется завтра. Факт, что именно Хазарадзе предлагал Мелия стать заместителем на выборах в органы самоуправления. Это их дело, сотрудничать или нет, кто им мешает? Посмотрим, какой будет результат.



Мы же не объединимся ни с какой политической партией и пойдем на выборы как независимая сила. Нам все равно, кто хочет второе, третье или пятое место. Наша цель – помочь нашей стране и народу перейти к этапу переговоров с Евросоюзом. Наша цель – сделать все, чтобы отправить «Грузинскую мечту» в оппозицию», – заявил Даушвили.





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