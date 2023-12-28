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По решению НКРЭГ, тариф на электроэнергию в Грузии снижен на 3 тетри
28.12.2023 14:17
Согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, тариф на электроэнергию в Грузии снижен на 3 тетри.
НКРЭГ утвердила тариф на электроэнергию на ближайшие три года. Тариф будет снижен для всех категорий пользователей, а также для коммерческих абонентов.
Соответственно, в Тбилиси от 0 до 101 кВт\ч включительно, тариф на электроэнергию для бытового потребления составит 15 тетри; для потребителей от 101 до 301 кВт\ч – 19 тетри; для абонентов, потребляющих более 301 кВт\ч электроэнергии, тариф составит 23,5 тетри.
Соответствующее снижение тарифа на 3 тетри коснется и регионов.
Сниженный тариф на электроэнергию вступит в силу с 1 января 2024 года.
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