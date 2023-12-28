

С сайта Антикоррупционного бюро пропала информация о донорах партий

28.12.2023 14:18





На протяжении двух недель на сайте Антикоррупционного бюро невозможно обнаружить раздел о «Финансировании политических партий», в котором публиковалась информация о донорах и суммах перечисленных политпартиям Грузии.



Издание «Батумелеби» связалось с Антикоррупционным бюро по телефону, указанному на сайте ведомства, нам ответили, что на сайте произошел технический сбой, и он будет справлен в ближайшее время.



Следует отметить, что данный технический сбой произошел на фоне двух интересных обстоятельств. Доноры, особенно те кто представляют бизнес, стали значительно чаще жертвовать деньги правящей партии, а грузинские СМИ стали активно освещать эту тему.



Другие разделы на сайте Антикоррупционного бюро работают без помех, например, раздел о декларациях об имуществе чиновников.



По имеющейся на данный момент информации, с января по 23 ноября 2023 года «Грузинская мечта» получила в качестве пожертвования более 5 миллионов лари. При этом с каждым днем возрастата частота донорских перечислений партии. Почти каждый день десять и более доноров переводили деньги на счет «Грузинской мечты». Большинство из них бизнесмены.



В некоторых случаях это был индивидуальный денежный перевод от нескольких партнеров одной компании.



Например, 7-8 декабря партнеры компани «Нова» внесли на счет правящей партии в общей сложности 300 тысяч лари.





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