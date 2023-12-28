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Лидеры «Коалиции победы» продолжают встречи в регионах Грузии


28.12.2023   14:43


Лидеры «Коалиции победы» – «Национального движения» и «Стратегии Агмашенебели» продолжают проводить встречи по всей Грузии.

Сегодня лидеры «Коалиции победы» встречаются с населением Кахети. По заявлению председателя «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, в следующем году народ победит, после чего начнется быстрое осуществление реформ.

По словам Георгия Вашадзе, в декабре 2024 года, после победы, они начнут переговоры о вступлении в Евросоюз.

«Наше региональное турне продолжается, сегодня мы находимся в Кахети. Мы поздравляем наших граждан и соотечественников с предоставлением Грузии статуса кандидата.

Задача номер один: победа народа на выборах, быстрые реформы и вступление в Евросоюз в ускоренном порядке.

Я вижу, что наряду с победой народа в следующем году, 15 декабря, мы начнем переговоры касательно вступления Грузии в Евросоюз. Я обещаю вам всем это. Для этого необходимо единство, сплоченность и борьба за будущее нашей страны.

Евросоюз – это возвращение эмигрантов, Евросоюз – это развитие сельского хозяйства, Евросоюз – это развитие городов и районов, это совершенно новый стандарт жизни, который будет в Грузии, и мы принесем эти блага все вместе», - отметил Георгий Вашадзе.


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