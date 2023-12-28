

Хабеишвили: В 2024 году мы будем бороться в неравном бою и обязательно победим

28.12.2023 15:03





Мотивация этих людей дает мне возможность сказать, что в 2024 году мы будем бороться в неравном бою и обязательно победим под лидерством Михаила Саакашвили вместе с грузинским народом, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, который встретился с представителями районной организации партии в Сагареджо.



По словам Хабеишвили, сегодня он проведет встречи в Дедоплисцкаро, Кварели, Телави и посетит Кахети полностью.



«Мы встретились в Сагареджо с местными лидерами, поблагодарили этих людей за ту деятельность, которую они ведут на протяжении этих лет. То, что Грузия получила статус кандидата в Евросоюз, – это заслуга этих людей, грузинского народа. Народ, который победил, а мы выиграли у русской партии 1:0, эту победу мы должны обязательно довести до конца. Сегодня у нас будут встречи в Дедоплисцкаро, Кварели, Телави, мы посетим Кахети полностью. Мы также готовимся к выборам 2024 года, чтобы победить вместе с грузинским народом под лидерством президента Саакашвили. Фактически мы прошли все подготовительные этапы, у нас есть коалиция победы, есть самая сильная инфраструктура и мотивация этих людей дает мне возможность сказать, что в 2024 году мы будем бороться в этом неравном бою и обязательно победим», - заявил Леван Хабеишвили.





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