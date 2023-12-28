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Посол Франции: Передача России территории Бичвинта, является незаконным и недействительным
28.12.2023 15:05
«Любое решение, посягающее на территориальную целостность Грузии, например, передача России территории Бичвинта, является незаконным и недействительным», — пишет в соцсети посол Франции в Грузии Шераз Гасри.
«Франция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах её международно признанных границ. Она считает, что любое решение, посягающее на территориальную целостность Грузии, например, передача России территории Бичвинта, является незаконным и недействительным», — пишет Шераз Гасри.
Для справки, т.н парламент оккупированной Абхазии утром 27 декабря одобрил соглашение о передаче России государственной дачи в Бичвинта, затем соглашение подписал т.н президент оккупированной Абхазии.
Часть населения, проживающего в Абхазии, протестует против этого решения и требует его отмены.
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