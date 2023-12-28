

«Коалиция победы» поговорила с жителями Кахетии о пути в ЕС

28.12.2023 15:11





Лидеры «Коалиции Победы» – партий «Национального движения» и «Стратегии Агмашенебели» продолжают проводить встречи с населением Грузии. Сегодня оппозиционеры побывали в Кахетии и встретились с местными жителями и представителями районных представительств партий. Председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе выступил с речью о предстоящих выборах и статусе кандидата в ЕС, предоставленном Грузии:



«Поздравляем наших граждан и соотечественников с присвоением Грузии статуса кандидата. Задача номер один – победа народа на выборах, быстрые реформы и ускоренное вступление в Евросоюз.



Я вижу, что с победой народа в следующем году, 15 декабря, мы начнем переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Я обещаю вам все это. Для этого необходимо единство, сплоченность и борьба за будущее нашей страны. Евросоюз – это возвращение эмигрантов, Евросоюз – это развитие сельского хозяйства, Евросоюз – это развитие городов и регионов, это совершенно новый уровень жизни, который будет в Грузии, и мы все принесем эти блага вместе», — сказал Георгий Вашадзе.



С речью выступил и председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили:



«Сегодня у нас пройдут встречи в Дедоплисцкаро, Кварели, Телави, мы полностью объедим Кахетию. Мы готовимся к выборам 2024 года, чтобы победить вместе с грузинским народом под руководством президента Саакашвили. Фактически мы прошли все подготовительные этапы, у нас есть победившая коалиция, у нас самая сильная инфраструктура», — сказал Хабеишвили.





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