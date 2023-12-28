

В тбилисском сакребуло шумно

28.12.2023 15:53





Сегодняшнее заседание Тбилисского муниципального собрания (сакребуло) началось на фоне шума. Противостояние произошло между председателем комиссии по урбанистическому планированию и городскому хозяйству сакребуло Ревазом Сохадзе и представительницей «Национального движения» в сакребуло Лиле Липартелиани.



Спор между ними начался после того, как Лиле Липартелиани ответила репликами Ревазу Сохадзе, когда он выступал по вопросу «Лагуны Вере».



Позже на заседании произошла еще одна словесная перепалка. На этот раз она последовала за выступлением члена фракции «Национальное движение» Гоги Ониани, которое опротестовали члены сакребуло от «Грузинской мечты», а Автандил Цинцадзе назвал постыдным.



«Главное для вас, чтобы Бидзина Иванишвили был в порядке и те финансовые гарантии, которые есть у вас, что есть у Ношико Наморадзе, что есть у Цилосани. Вот этого чтоб не убавилось! Но так не будет, дорогие мои! Уверен, вам ответят не 600 тысяч человек, а больше людей», - сказал Ониани.



В ходе выступления он извинился перед грузинами в Украине, для которых "не нашлось сквера", а в ответ Автандил Цинцадзе спросил его - "Почему не извинился перед воинами 2008 года?"



Члены сакребуло от «Грузинской мечты» потребовали от Ониани извинений.





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