

Барамидзе: Михаилу Саакашвили нужно не посещение омбудсмена и консилиум, он должен быть незамедлительно освобожден

28.12.2023 15:53





Михаилу Саакашвили нужно не посещение омбудсмена и консилиум, а он должен быть незамедлительно освобожден. Если мы хотим, чтобы Грузия стала государством-членом ЕС, в Грузии не должно быть политических заключенных, - об этом заявил политсекретарь «Единого национального движения» Георгий Барамидзе. Он откликнулся на заявление Народного защитника в интервью «IPN», где Леван Иоселиани выразил готовность посетить Саакашвили, а также, по его информации, в январе к Саакашвили предстоит войти консилиуму.



По словам Барамидзе, Михаил Саакашвили отбывает наказание за построение современного грузинского государства и противостояние Путину.



«Михаилу Саакашвили нужно не посещение омбудсмена и консилиум, а он должен быть незамедлительно освобожден. Заключение Михаила Саакашвили - стыд для всего грузинского общества, оно незаконно. Он политзаключенный, отбывающий наказание за то, что построил современное грузинское государство, за противостояние Путину. Он должен быть освобожден в очень короткие сроки. У госпожи Зурабишвили есть эта возможность, и если мы хотим, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, у Грузии не должно быть политзаключенных», - заявил Георгий Барамидзе.





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