

Патриархия Грузии заявляет, что протоирей Спиридон наказан не за сожжение флага ЕС

28.12.2023 15:55





Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии заявляет, что протеирей Спиридон Цкипуришвили получил церковное наказание за оскорбление священнослужителей, а не за сожжение флага ЕС.



«О диаконе Спиридоне Цкипуришвили распространяется неверная информация, будто он получил церковное наказание за сожжение флага. Фактически в одном из его обращений были оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей, что является каноническим нарушением», — сообщила Служба по связям с общественностью Патриархии и опубликовала заключение Комиссии Синода.



Согласно заключению:



«Комиссия рассмотрела оскорбительное и клеветническое заявление, сделанное священником Ткибульской и Терджолиской епархии Спиридоном Цкипуришвили, адресованное недавно духовенству через средства массовой информации. Комиссия посчитала, что протеирей должен быть отстранен от всякой деятельности священнослужителя на основании 55, 56 и 79 канонов Карфагенского собора за дисциплинарные и этические нарушения, за которые он не раз получал предупреждения в прошлом», — указано в заявлении.



Спиридон Цкипуришвили активно участвует в деятельности Alt Info. 5 июля 2021 года, во время акции против «Тбилиси Прайда» он открыто призывал граждан к насилию «ради Бога и Родины», хотя никаких обвинений ему предъявлено не было.



Цкипуришвили также публично сжег флаг ЕС, выразив солидарность с членом Alt Info Лашей Шарухия, который сжег флаг Евросоюза устанеовленный у Мэрии Мцхета и был арестован по обвинению в порче чужого имущества.



Нетгазета

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