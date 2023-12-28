

Сакребуло Тбилиси одобрил спорный проект строительства небоскребов

28.12.2023 17:15





Муниципальное собрание (сакребуло) Тбилиси утвердило проект плана регулирования застройки на территории «Лагуна Вере» многофункционального комплекса.



Поддержали проект 23 депутата, против были 5.



Напомним, в ходе заседания сакребуло представители «Грузинской мечты» и оппозиционные депутаты несколько раз вступали друг с другом в перепалку.



Сначала словесное противостояние произошло между председателем комиссии по урбанистическому планированию и городскому хозяйству Ревазом Сохадзе и представительницей «Национального движения» в сакребуло Лиле Липартелиани.



Спор между ними начался после того, как Лиле Липартелиани ответила репликами Ревазу Сохадзе, когда он выступал по вопросу «Лагуны Вере».



Позже на заседании произошла еще одна размолвка. Она последовала за выступлением члена фракции «Национальное движение» Гоги Ониани, которое опротестовали члены сакребуло от «Грузинской мечты».





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