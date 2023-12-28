|
|
|
Вашадзе: Настроения в Цхинвали и Сухуми полностью меняются
28.12.2023 19:27
С приближением Евросоюза в Грузии полностью меняются настроения в Цхинвали и Сухуми, - об этом заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Соответствующим заявлением Вашадзе откликнулся на слова т.н. президента временно оккупированного Цхинвальского региона Алана Гаглоева, что «вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России не снимался с повестки дня».
По словам Вашадзе, главной задачей для Грузии должно быть быстрое вступление в Евросоюз, что является путем к восстановлению территорий Грузии.
«Вместе с приближением Евросоюза в Грузии полностью меняются настроения в Цхинвали и Сухуми. У людей есть конкретный выбор: российский паспорт, который ассоциируется со смертью, или грузино-европейский паспорт, который ассоциируется с перспективой и развитием.
Многие выходят на контакт со мной, и я точно знаю, что на оккупированных территориях настроение полностью меняется. Поэтому делаются эти заявления, поэтому активизировались оккупационные режимы.
Главная задача для нас - быстрое вступление в Евросоюз, а это путь к восстановлению территорий Грузии. На оккупированных территориях, как бы ни пытались марионеточные режимы, никто не сможет противостоять воле народа», - заявил Георгий Вашадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна