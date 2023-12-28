

Вашадзе: Настроения в Цхинвали и Сухуми полностью меняются

28.12.2023 19:27





С приближением Евросоюза в Грузии полностью меняются настроения в Цхинвали и Сухуми, - об этом заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Соответствующим заявлением Вашадзе откликнулся на слова т.н. президента временно оккупированного Цхинвальского региона Алана Гаглоева, что «вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России не снимался с повестки дня».



По словам Вашадзе, главной задачей для Грузии должно быть быстрое вступление в Евросоюз, что является путем к восстановлению территорий Грузии.



«Вместе с приближением Евросоюза в Грузии полностью меняются настроения в Цхинвали и Сухуми. У людей есть конкретный выбор: российский паспорт, который ассоциируется со смертью, или грузино-европейский паспорт, который ассоциируется с перспективой и развитием.



Многие выходят на контакт со мной, и я точно знаю, что на оккупированных территориях настроение полностью меняется. Поэтому делаются эти заявления, поэтому активизировались оккупационные режимы.



Главная задача для нас - быстрое вступление в Евросоюз, а это путь к восстановлению территорий Грузии. На оккупированных территориях, как бы ни пытались марионеточные режимы, никто не сможет противостоять воле народа», - заявил Георгий Вашадзе.





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