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Вашадзе: Настроения в Цхинвали и Сухуми полностью меняются


28.12.2023   19:27


С приближением Евросоюза в Грузии полностью меняются настроения в Цхинвали и Сухуми, - об этом заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Соответствующим заявлением Вашадзе откликнулся на слова т.н. президента временно оккупированного Цхинвальского региона Алана Гаглоева, что «вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России не снимался с повестки дня».

По словам Вашадзе, главной задачей для Грузии должно быть быстрое вступление в Евросоюз, что является путем к восстановлению территорий Грузии.

«Вместе с приближением Евросоюза в Грузии полностью меняются настроения в Цхинвали и Сухуми. У людей есть конкретный выбор: российский паспорт, который ассоциируется со смертью, или грузино-европейский паспорт, который ассоциируется с перспективой и развитием.

Многие выходят на контакт со мной, и я точно знаю, что на оккупированных территориях настроение полностью меняется. Поэтому делаются эти заявления, поэтому активизировались оккупационные режимы.

Главная задача для нас - быстрое вступление в Евросоюз, а это путь к восстановлению территорий Грузии. На оккупированных территориях, как бы ни пытались марионеточные режимы, никто не сможет противостоять воле народа», - заявил Георгий Вашадзе.


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