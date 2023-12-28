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В ЦИК состоялась встреча с директором миссии USAID и советником посольства США


28.12.2023   19:55


Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили и его заместитель Георгий Шарабидзе встретились с директором миссии USAID Джоном Пеннеллом и советником посольства США Марком Нордбергом.

По данным ЦИК, на встрече стороны обсудили деятельность избирательной администрации в 2023 году и вопросы дальнейшего сотрудничества.

Основной темой встречи стала подготовка к парламентским выборам 2024 года и внедрение электронных технологий на выборах.

Георгий Каландаришвили рассказал о деятельности, осуществляемой в направлении модернизации выборов в 2023 году, в том числе о проектах, реализуемых в сотрудничестве с USAID.


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