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В ЦИК состоялась встреча с директором миссии USAID и советником посольства США
28.12.2023 19:55
Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили и его заместитель Георгий Шарабидзе встретились с директором миссии USAID Джоном Пеннеллом и советником посольства США Марком Нордбергом.
По данным ЦИК, на встрече стороны обсудили деятельность избирательной администрации в 2023 году и вопросы дальнейшего сотрудничества.
Основной темой встречи стала подготовка к парламентским выборам 2024 года и внедрение электронных технологий на выборах.
Георгий Каландаришвили рассказал о деятельности, осуществляемой в направлении модернизации выборов в 2023 году, в том числе о проектах, реализуемых в сотрудничестве с USAID.
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