

В ЦИК состоялась встреча с директором миссии USAID и советником посольства США

28.12.2023 19:55





Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили и его заместитель Георгий Шарабидзе встретились с директором миссии USAID Джоном Пеннеллом и советником посольства США Марком Нордбергом.



По данным ЦИК, на встрече стороны обсудили деятельность избирательной администрации в 2023 году и вопросы дальнейшего сотрудничества.



Основной темой встречи стала подготовка к парламентским выборам 2024 года и внедрение электронных технологий на выборах.



Георгий Каландаришвили рассказал о деятельности, осуществляемой в направлении модернизации выборов в 2023 году, в том числе о проектах, реализуемых в сотрудничестве с USAID.





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