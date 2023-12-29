

Хазарадзе: Если бы Саакашвили не приехал перед выборами, Тбилиси и крупные города были бы выиграны объединенными коалиционными партиями

29.12.2023 11:08





По заявлению председателя партии «Лело» Мамуки Хазарадзе, нарратив, что оппозиция не может говорить друг с другом, это ложь. В подтверждение своей позиции он приводит пример выборов 2021 года.



Как он заявил в программе «Свободная студия» на канале «Палитраньюс», если бы во время выборов местного самоуправления 2021 года в Грузию не приехал третий президент страны Михаил Саакашвили, в Тбилиси и других крупных городах выиграли бы объединенные коалиционные партии.



«Когда идут разговоры и идет нарратив, что оппозиция не может говорить друг с другом, это тоже ложь. Вы помните, когда Саакашвили был задержан накануне выборов, во втором туре мы, 4 партии, на фоне очень серьезной поляризации создали коалицию и взяли 45% в городе Тбилиси. Если бы Михаил Саакашвили не приехал в Грузию перед выборами, прямо скажу, что Тбилиси и другие крупные города были бы выиграны объединенными коалиционными партиями», - сказал Хазарадзе.



В то же время лидер «Лело» заявляет, что он в оппозиции потому, что считает, что Грузия стоит перед очень серьезной аннексией.



По его словам, Грузия получила статус страны-кандидата в Евросоюз, однако власть проводит в стране интересы России.



«Я не в роли, я в оппозиции, потому что реально верю, что страна перед очень серьезной аннексией. Я в оппозиции не потому, что кто-то меня обидел, а потому, что искренне вижу, куда движется страна. С одной стороны, страна получила статус, но по содержанию страной управляет власть, которая проводит интересы другой страны, в данном случае агрессоров-россиян. Вот в этом проблема», - сказал Мамука Хазарадзе.





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