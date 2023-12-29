

Хазарадзе не исключает объединения перед выборами с партией Ники Мелия

29.12.2023 11:12





Нам с Никой Мелиа комфортно вместе бороться, - об этом в программе «Свободная студия» на канале «Палитраньюс» заявил один из лидеров партии «Лело» Мамука Хазарадзе.



По словам Хазарадзе, задачей является, чтобы грузинский народ раз и навсегда отказал старой политике и политикам.



«Нам с Никой Мелиа комфортно бороться вместе. Почему? Потому что Ника Мелия борется за то, чтобы в этой стране закончился этап олигархического, присвоенного государства. Это «середина», или как бы не называли, задачей является, чтобы грузинский народ раз и навсегда отказал старой политике. Политика может быть старой, но не быть запачканной. У нас запачканная политика и политики, и старая. Под старой политикой я имею в виду то, что этой страной 30 лет управляет одна партия, с разными названиями, но одной вертикалью. Пока эта вертикаль не ослабла, демократические институты в этой стране не смогут освободиться от давления, которое имеется у «Грузинской мечты», при предыдущей власти - у «Национального движения», поэтому стратегическое партнерство означает это», - заявил он.



На вопрос, будет ли Ника Мелия в списке «Лело», Хазарадзе отвечает, что у «Лело» будет с Никой Мелия стратегическое партнерство.



В то же время Хазарадзе теоретически допускает ​​возможность и не исключает, что перед выборами объединится с Никой Мелия и предстанет под новым названием.



«Насколько я знаю, Ника Мелия делает свою партию. Я хочу пожелать ему успеха. Это будет единое стратегическое партнерство, где мы договоримся по основным и важным для страны вопросам. Оппозиционный избиратель увидит, что есть 2 партии - партия Ники Мелия и с другой стороны «Лело», которые договорились об управлении страной, о композиции правительства. Затем будем решать, пойдут ли Ника Мелия и "Лело" на выборы раздельно или нет. Если мы увидим, что объединение необходимо и нужно обдумать новое название, это тоже теоретическая вещь, но говорить об этом сегодня... Хочу вам сказать, что наши взгляды друг с другом совпадают. Мы хотим, чтобы в этой стране закончилось такое управление, мы хотим, чтобы страна интегрировалась в европейские структуры. Для этого нужно новое правительство, реформы, новые идеи, новые люди и т. д. Сегодня об этом говорить рано, но мы подтверждаем, к кому есть симпатия», - сказал Хазарадзе.





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