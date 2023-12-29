

Кобахидзе обещает, что Грузия будет готова ко вступлению в ЕС к 2030 году

29.12.2023 12:50





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обещает, что «к 2030 году Грузия будет полностью готова стать членом Евросоюза».



«Мы занимаем передовые позиции во всем этом регионе, мы не имеем в виду только Украину, Молдову или Боснию (и Герцеговину), мы имеем в виду и Сербию, Черногорию, государства балканского пространства. По сравнению со всеми другими государствами наша страна далеко продвинулась вперед в плане демократии, прав человека, экономической политики и т.д. Что касается повестки дня ассоциирования, то у нас есть план по полной гармонизации в ближайшие годы. Мы думаем, что через 4-5 лет мы будем готовы к вступлению страны в Евросоюз. Остальное – вопрос политического решения», – заявил Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».





Председатель правящей партии прокомментировал и возможное помилование президентом Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Кроме того, Ираклий Кобахидзе считает, что Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и примет участие в предстоящих выборах.



«Одним из основных планов, разрабатываемых их хозяевами (оппозиции), является включение Саломе Зурабишвили вместе с этими субъектами в парламентские выборы. Для этого она может уйти со своей должности в августе-сентябре… Учитывая то, что Саломе Зурабишвили пошла на всё, она может пойти и на это (помилование Михаила Саакашвили)», – сказал Кобахидзе.



Напомним, что 14 декабря лидеры стран Евросоюза предоставили Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.





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