

В праздничные дни таможенные пункты будут работать, сервисные центры — нет

29.12.2023 13:07









При этом в период с 3 по 5 января 2024 года сервисные центры Департамента обслуживания Службы доходов Министерства финансов не будут работать на всей территории Грузии.



Служба доходов отмечает, что заинтересованные лица должны учитывать эту информацию при использовании услуг (в том числе электронных).



«Кроме того, с 3 по 5 января 2024 года для получения желаемой информации, с 09:00 до 18:00, вы можете воспользоваться услугой Службы доходов «RS Чат», обратиться в информационно-консультационный центр по телефону 2 299 299 или воспользуйтесь электронной почтой



Дни с 3 по 5 января 2024 года [пятница] объявлены нерабочими для работников административных органов. По данным Службы доходов Минфина, в праздничные дни с 3 по 5 января 2024 года экономические зоны оформления, таможенные пункты пропуска, а также отделы оформления, таможенной стоимости и классификации товаров продолжат работать в обычном режиме.При этом в период с 3 по 5 января 2024 года сервисные центры Департамента обслуживания Службы доходов Министерства финансов не будут работать на всей территории Грузии.Служба доходов отмечает, что заинтересованные лица должны учитывать эту информацию при использовании услуг (в том числе электронных).«Кроме того, с 3 по 5 января 2024 года для получения желаемой информации, с 09:00 до 18:00, вы можете воспользоваться услугой Службы доходов «RS Чат», обратиться в информационно-консультационный центр по телефону 2 299 299 или воспользуйтесь электронной почтой [email protected] », — заявляет Служба доходов.Дни с 3 по 5 января 2024 года [пятница] объявлены нерабочими для работников административных органов.





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