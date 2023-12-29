

«Рустави 2»: Кузен экс-министра обороны Грузии задержан в Армении по делу о колл-центрах

29.12.2023 13:12





Кузен экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили Михаил Бенимини задержан в Армении по делу о колл-центрах – глобальной мошеннической сети в сфере инвестиций, сообщает проправительственный телеканал «Рустави 2».



По данным телеканала, Бенимини, который одновременно является гражданином Израиля и Грузии, задержали по запросу немецкой прокуратуры. Следствие подозревает, что он возглавлял отделение сети в Албании.



«Рустави 2» не называет свои источники. От официальных ведомств Грузии или Германии комментариев по задержанию Бенимини до сих пор не поступало.



В Израиле Бенимини проходит по делу о сокрытии доходов в размере 11,5 млн долларов. Как утверждается, вместе с деловыми партнерами эти деньги он получил через фирму «Защитный щит» за консультации, оказанные военной сфере Грузии в 2007-2009 годах.



Имя бизнесмена фигурировало в журналистском расследовании Би-би-си о деятельности международной теневой сети с офисами в Тбилиси и других городах. Жертвами мошенников стали жители европейский стран, в том числе пенсионеры, которые согласились приобрести акции и сделать инвестиции в криптовалюту. Общий ущерб от деятельности группы оценивается в один миллиард долларов.



Давид Кезерашвили в расследовании назывался центральной фигурой сети, хотя каких-либо конкретных доказательств этого приведено не было. Авторы говорили о возможных связях экс-министра обороны Грузии с компаниями и бизнесменами, которые были прямыми участниками схемы. В частности, отмечалось, что «Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях».



Сам Кезерашвили отрицает обвинения журналистов. Он пообещал использовать «все законные рычаги», чтобы доказать свою невиновность, а позже подал в суд на британскую вещательную корпорацию.



Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах. Вскоре после российско-грузинской войны в августе 2008 года он покинул занимаемую должность и занялся частной предпринимательской деятельностью. СМИ связывали его имя, в частности, с нефтяным и транспортным бизнесом.

После прихода к власти в 2012 году партии “Грузинская мечта” против бывшего главы Минобороны возбудили несколько уголовных дел, обвинив в коррупции. Франция и Великобритания отказали Грузии в его экстрадиции.

Расследование Би-би-си стало еще одним серьезным ударом по репутации Кезерашвили, который является основателем грузинского оппозиционного телеканала «Формула» и считается донором партии Саакашвили. Ника Мелия, недавно покинувший “Нпциональное движение”, регулярно говорил о вмешательстве Кезерашвили в партийную политику.



Расследованием Би-би-си воспользовалась “Грузинская мечта”, лидеры которой и раньше называли Кезерашвили “олигархом” и упоминали его имя для очернения своих оппонентов.



Хотя в правящей партии заявляют, что власти сделали все для выявления и задержания участников сети, многие в Грузии указывают, что без покравительства госструктур мошеннические колл-центры не смогли бы беспрепятственно работать в стране месяцы.



Источник: Новости - Грузия

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