

Послы Грузии в Азербайджане, Армении и Турции были заслушаны в комитете по внешним связям парламента

29.12.2023 17:42





Послы Грузии в Азербайджане, Турции и Армении были заслушаны на заседании комитета по внешним связям парламента.



Как заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, политические отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются динамично и достаточно насыщены.



«2023 год в грузино-азербайджанских отношениях был достаточно богатый, загруженный. Как вы знаете, Азербайджан является страной-стратегическим партнером. Двусторонние политические отношения развиваются динамично. Этот год мы завершаем с достаточно высокими показателями, товарооборот между странами превысит один миллиард, есть также инвестиционные, различные важные инфраструктурные проекты, которые планируются и реализуются между нашими странами. Наш коридор имеет большой потенциал с точки зрения транзита, и в этом направлении реализуется ряд важных проектов. Речь идет об укреплении Среднего коридора, содействии с целью привлечения большего количества грузов в наш регион. В этом контексте стоит отметить завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс в начале следующего года», — заявил Зураб Патарадзе.



По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, отношения между Грузией и Турцией достигли высочайшего пика.



«Турция является практически ведущим государством по всем направлениям по отношению к Грузии. Пока пересчитаны 11 месяцев, а товарооборот составляет практически два миллиарда 750 миллионов, а мы приближаемся к трем миллиардам. Статистика относительно туристов очень высока. Уже последняя декада, и есть более миллиона визитеров из Турции, и это одна из лидирующих стран с точки зрения инвестиций. В этом году она, предположительно, занимает четвертую позицию, до 170 миллионов долларов. В целом, если руководствоваться статистикой, с 2005 года из турецкой экономики было инвестировано практически более двух миллиардов. В Грузии из Турции осуществляется очень много проектов. Визиты, обмены и так далее между двумя странами практически достигли наивысшего пика», — заявил Георгий Джанджгава.



На заседании комитета посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе отметил, что отношения Грузия-Армения находятся на историческом максимуме.



«Каждый раз нам приходится использовать одну и ту же фразу с обеих сторон о том, что наши отношения находятся на историческом максимуме, и это действительно так. За годы было много визитов на высшем уровне, особенно в последний год. У нас большой рост экономических связей, товарооборот превысил один миллиард. У нас здесь тоже максимум, из Армении приезжает большое количество визитеров и туристов. По сравнению с прошлым годом количество туристов из Армении увеличилось на 41 процент. Есть много многосторонних проектов, в том числе энергетических, торговых, которые проходят интенсификацию. Очень интенсивно развивается направление – составление совместных туристических маршрутов. У нас есть интенсивные контакты и в сфере образования, в январе в Ереванском государственном университете откроется Центр картвелологии, это первый случай. Кроме того, наше министерство образования имеет интенсивные связи с министерством образования Армении. Работаем над учебниками. В Дилижане также прошел кулинарный фестиваль «Мимино», в котором приняли участие многие гастрономы из Грузии и Армении. Дальше будет Телави, где пройдет это «Мимино», и это будет ежегодный формат, что очень интересно», — заявил Георгий Шарвашидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





