

Edison Research: Если бы сегодня проводились выборы - «ГМ» — 36,6%, ЕНД — 21,5% , «За Грузию» — 8,8%

29.12.2023 18:26





По результатам опроса общественного мнения, проведенного международной исследовательской компанией Edison Research, который транслируется телекомпанией "Формула", ответы на вопрос, за какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, распределяются следующим образом:



«Грузинская мечта» — 36,6%

«Национальное движение/Стратегия Агмашенебели» — 21,5%

«За Грузию» — 8,8%

«Лело» — 6,7%

«Гирчи/Пора» - 5%

«Лейбористская партия» — 4,7%

«Для народа» — 3,7%

«Альт-Инфо» — 3%

«Гирчи» (Яго Хвичия) – 2,9%

«Власть народа» - 2,5%

«Граждане» — 1,7%

«Альянс Патриотов» — 1,7%

«Европейская Грузия» — 0,7%

«Другое» - 0,5%



Edison Research провела опрос общественного мнения по заказу телеканала «Формула». В рамках исследования методом случайной выборки, методом личного опроса были опрошены 1500 человек в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голоса, проживающих в Грузии.



Погрешность составляет +/- 3% для уровня достоверности 95%. Полевые работы проводились в период с 1 по 22 декабря 2023 года.





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