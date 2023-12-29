

С 1 января переход на «зимнюю резину» станет обязательным

29.12.2023 19:16





С 1 января 2024 года в силу вступят законодательные изменения, подразумевающие наличие зимних шин для транспортных средств, передвигающихся по определенным участкам дорог Грузии.



Автором поправок, цель которых – обеспечение безопасности дорожного движения, является Министерство внутренних дел Грузии.



«Кроме того, с учетом метеорологических условий, полиция может потребовать установить цепи противоскольжения как минимум на ведущие колеса транспортного средства.



Соответствующие характеристики зимних шин и цепей противоскольжения, а также порядок определения их соответствия указанным характеристикам были утверждены постановлением правительства Грузии.



Согласно постановлению, также утвержден перечень мест/участков дорог, на которых зимние шины и/или цепи противоскольжения будут обязательными для движения транспортных средств в зимний период.



В случае, если водитель не подчинится требованию полиции, правоохранители будут вправе отправить автомобиль на штрафстоянку и оштрафовать водителя на 100 лари. Также, при необходимости, в определенных климатических условиях, МВД сможет обязать использовать цепи противоскольжения, заранее уведомив об этом граждан», — говорится в сообщении МВД.





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