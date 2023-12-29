|
|
|
С 1 января переход на «зимнюю резину» станет обязательным
29.12.2023 19:16
С 1 января 2024 года в силу вступят законодательные изменения, подразумевающие наличие зимних шин для транспортных средств, передвигающихся по определенным участкам дорог Грузии.
Автором поправок, цель которых – обеспечение безопасности дорожного движения, является Министерство внутренних дел Грузии.
«Кроме того, с учетом метеорологических условий, полиция может потребовать установить цепи противоскольжения как минимум на ведущие колеса транспортного средства.
Соответствующие характеристики зимних шин и цепей противоскольжения, а также порядок определения их соответствия указанным характеристикам были утверждены постановлением правительства Грузии.
Согласно постановлению, также утвержден перечень мест/участков дорог, на которых зимние шины и/или цепи противоскольжения будут обязательными для движения транспортных средств в зимний период.
В случае, если водитель не подчинится требованию полиции, правоохранители будут вправе отправить автомобиль на штрафстоянку и оштрафовать водителя на 100 лари. Также, при необходимости, в определенных климатических условиях, МВД сможет обязать использовать цепи противоскольжения, заранее уведомив об этом граждан», — говорится в сообщении МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна