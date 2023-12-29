

Ника Мелия: Я был, есть и буду сторонником единства

29.12.2023 22:20





Я был, есть и буду сторонником единства. Уважаю всякого человека, который не только выражал свое стремление к единству, но и доказывал это своими делами и действиями, - об этом бывший председатель «Национального движения», политик Ника Мелия пишет в социальной сети Facebook.



По словам Мелия, в такой борьбе важно иметь правильное, ценностное единство.



«Победа всегда начинается с наличия цели, веры в победу, принципов и готовности – идти по трудному, но праведному пути;



мы выбрали трудный путь и знали, что не встретим на нем конкурентов, однако обязательно встретим на этом пути соратников.



я знаю, как важно в такой борьбе правильное, ценностное единство;



я был, есть и буду сторонником единства. Уважаю всякого человека, который не только выражал свое стремление к единству, но и доказывал это своими делами и действиями...



Однако лишь единство, созданное по велению интересов народа, по его заказу, может принести перемены и победу», - пишет Мелия.



Напомним, лидер «Лело» Мамука Хазарадзе, участвуя в передаче «Свободная студия» на телеканале Палитраньюс», не исключил того, что «Лело» объединится с Никой Мелия и предстанет на выборах под новым названием.





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