

Посол Грузии в Азербайджане заявляет о какихто позитивах в отношении комплекса Давид-Гареджи

29.12.2023 22:23





Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе заявил о положительном ходе процесса по разрешении вопроса по комплексу Давид-Гареджи. Однако посол не уточнил, что именно он подразумевает, говоря о наличии позитива в этом вопросе.



«Этот вопрос обязательно будет решен, как и подобает двум дружественным странам, стратегическим партнерам. Результат обязательно будет, давайте не будет торопить события. У нас есть позитив, который я не могу сейчас озвучить.



Сегодня, как никогда, существует диалог на таком высоком уровне между странами в политической сфере. Между нашими странами очень хорошее сообщение. Вы свидетель, в прошлом, позапрошлом году президент Алиев находился с официальным визитом в Грузии. Премьер-министр Грузии в этом году также дважды посетил Азербайджан. Запланирован ряд мероприятий, в том числе проведение весной межправительственной комиссии в городе Баку. Я думаю, что в этих форматах у нас будет возможность получить конкретные результаты», — сказал Зураб Патарадзе.



Вопрос Давид-Гареджи был одной из главных тем предвыборной кампании правящей партии на парламентских выборах 2020 года. Выборам предшествовал громкий арест картографов. Однако даже спустя 3 года в правительстве не делают конкретных заявлений о том, есть ли прогресс в процессе делимитации границы с Азербайджаном, несмотря на то, что двусторонние отношения и встречи между Грузией и Азербайджаном достаточно динамичны.



Два бывших эксперта Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Грузией и Азербайджаном Ивери Мелашвили и Наталья Иличева были задержаны в октябре прошлого года по обвинению в «действиях по передаче части территории Грузии иностранному государству», что влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Мелашвили и Иличева были освобождены под залог 28 января Тбилисским городским судом. Тогда прокуратура заявила, что расследование действий обвиняемых «полностью исчерпано» и ведется следствие по установлению лиц, которые давали им поручения.



Неправительственные организации считают дело картографов политически мотивированным и говорят о популистских заявлениях и нарушении презумпции невиновности со стороны правящей команды и государства. По их мнению, данные обстоятельства, к которым добавляется предвыборный контекст, вызывают подозрение, что дело служило дискредитации политических оппонентов.



Никто из картографов не признает обвинений: Наталья Иличева утверждает, что карта масштаба 1:200 000, на неиспользование которой жалуются члены комиссии, возвращает стороны к соглашению 1929 года вместо соглашения 1938 года о демаркации границы, которое не в интересах Грузии. Ивери Мелашвили отмечает, что обвинение основано на дилетантских подходах и не имеет ничего общего с реальностью.





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