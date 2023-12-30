

Герчинский: Мое новогоднее желание сбылось, и Грузия встречает 2024 год в статусе кандидата в ЕС!

30.12.2023 13:37





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский поздравляет население с Рождеством и Новым годом.



По его словам, Рождество и Новый год – это время, когда с детства мы загадываем желание и ждем, когда оно сбудется.



«Мое новогоднее желание сбылось, и Грузия встречает 2024 год в статусе кандидата в ЕС! За время моего пребывания на посту посла Евросоюза я не встречал ни одного гражданина Грузии, у которого не было бы такого же желания, поэтому давайте отметим Рождество и Новый год этим историческим достижением Грузии.



Желаю вам счастливого Рождества и Нового года!», - заявляет посол Евросоюза в Грузии.





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