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Герчинский: Мое новогоднее желание сбылось, и Грузия встречает 2024 год в статусе кандидата в ЕС!
30.12.2023 13:37
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский поздравляет население с Рождеством и Новым годом.
По его словам, Рождество и Новый год – это время, когда с детства мы загадываем желание и ждем, когда оно сбудется.
«Мое новогоднее желание сбылось, и Грузия встречает 2024 год в статусе кандидата в ЕС! За время моего пребывания на посту посла Евросоюза я не встречал ни одного гражданина Грузии, у которого не было бы такого же желания, поэтому давайте отметим Рождество и Новый год этим историческим достижением Грузии.
Желаю вам счастливого Рождества и Нового года!», - заявляет посол Евросоюза в Грузии.
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